Süper Lig ve 1. Lig'de günün karşılaşmaları sona erdi.
İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Mağusa T. Gücü – A. Yeşilova: 7-0
Doğan T. Birliği – Mesarya: 4-0
Y.Boğaziçi – K. Kaymaklı: 1-2
Cihangir – Türk Ocağı: 9-0
C. B. Gençlik Gücü – Lefke: 1-1
Pera L. G. Birliği – Göçmenköy: 1-0
Karşıyaka – T. H. Dumlupınar: 6-2
Yenicami – Çetinkaya: 2-3
AKSA Birinci Lig
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu: 0-3
Girne Halk Evi – Ozanköy: 1-2
Düzkaya – Ünimar Maraş: 3-3
Binatlı – Gönyeli: 3-1
Mormenekşe – Yalova: 0-0
Dem’s C. Çanakkale – Esentepe: 2-2
M. Değirmenlik – Geçitkale: 4-0
M. Hacıali Yılmazköy – Lapta: 4-0
Editör: Burhan CANBAZ