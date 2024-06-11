Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, sezon hazırlıkları başlamadan önce takviyelerin büyük bir bölümünü yapmak istiyor.

Galatasaray yönetiminin ilk hedefi, sağ bek açığını kapatmak. Sarı kırmızılılar, bu bölge için birçok futbolcuyla ilgileniyor.

Galatasaray'ın önceliği, dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katmak. Yönetim, Manchester United'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.

İngiliz temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon avro arasında bir bonservis talep ediyor. Galatasaray ise çok daha düşük bir ücret ödeyerek Wan Bissaka'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Aaron Wan-Bissaka, 5 yıldır Manchester United forması giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta görev yaptı. İngiliz oyuncu, bu süreçte takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.