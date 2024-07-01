Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Jan MARIAR MERGITS kullanımındaki EP 864 plakalı araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre akşam saatlerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçta Cesur Home önlerine geldiğinde meydana gelen yangında aracın motor kısmı, üst kaputu, ön tamponu, ön farları ve yan çamurlukları tamamen, aracın ön göğüs kısmı kısmen yandı, ön cam ise ısıdan patladı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.