Goethe-Institut, yaz bahçesinde sinemaseverleri ağırlayacak.

Goethe-Institut’ün “Sommerkino Zamanı” başlıklı duyurusuna göre, 30 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında Almanya’dan 5 filmin gösterileceği yaz sinemasının odağında oyuncu Sandra Huller olacak.

Tümü saat 20.00’de Goethe-Institut’ün bahçesinde ücretsiz gösterilecek filmler şöyle:

“30 Haziran Sisy Und Ich (Sisy ve Ben) , 1 Temmuz Ich Bin Dein Mensch (Senin İnsanın Benim), 2 Temmuz Exil (Sürgün), 3 Temmuz In Den Gängen (Muhtemel Aşk) ve 4 temmuz Toni Erdmann.”