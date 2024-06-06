2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yarışmaya devam eden temsilcimiz Buse Savaşkan, bu kez Avrupa arenasında önemli bir organizasyonda boy gösterecek. Temsilcimiz, Roma’da gerçekleştirilecek Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda başarılı olarak olimpiyat hedefine biraz daha yaklaşmaya çalışacak

2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun bir sezon geçiren KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savaşkan’ın sıradaki durağı Avrupa Atletizm Şampiyonası. Temsilcimiz burada başarılı bir sonuç elde ederek olimpiyat hedefine biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

İtalya’nın başkenti Roma’nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Atletizm Şampiyonası, 7-12 Haziran tarihleri arasında Roma Olimpiyat Stadı’nda yer alacak.

Temsilcimiz Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı adına organizasyonda yarışacak. Buse, bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek için ilk olarak yarın (7 Haziran Cuma) Kıbrıs saati 21.30’da yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için yarışacak. Buse, elemeleri geçmesi halinde 9 Haziran Pazar günü Kıbrıs saati 21.28’de yapılacak final müsabakasında yarışmaya hak kazanacak.

Harika bir sezon geçiriyor

Temsilcimiz 2024 yılında yarıştığı organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçlar ve Dünya sıralamasındaki yükselişi ile dikkat çekiyor. Fransa, Almanya, İspanya ve Fas’ta düzenlenen Diamond League gibi yarışlarda başarılı sonuçlarla gururlandıran Buse, son olarak önceki hafta İzmir’de düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda kendisinin en iyi derecesi olan 1.92’lik derecesi ile birinci olma başarısı göstermişti.