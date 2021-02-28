Güneyde tepki gören eurovısıon şarkısı yüzünden rik binasında gazetecilere sözlü saldırı

Güney Kıbrıs’ı Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek şarkıya tepki gösteren bir kişinin dün Lefkoşa’nın güneyinde Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu (RİK) binasına giderek bahçede bulunan gazetecilere sözlü saldırıda bulunduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin kuruma giderek bir yetkiliyle görüşmeyi talep ettiği ve Güney Kıbrıs’ı bu yıl 65’incisi düzenlenecek Eurovision yarışmasında temsil edecek ve büyük tepkilere neden “El Diablo” (şeytan) şarkısının derhal geri çekilmesini istediği haber verildi.

RIK personeline sözlü saldırıda bulunan kızgın kişinin polis tarafından tutuklanarak sorgu için Polis Genel Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs’ı 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek “El Diablo” (şeytan) isimli şarkının büyük tepkilere neden olduğu, tepkilerin odağında ise Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RİK) yer aldığı belirtildi.