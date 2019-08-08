

Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu. İsminin başharfleri M.J.olarak açıklanan genç tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önlenme Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduğu açıklandı.

Gazimağusa’da dün sabahın ilk saatlerinde Faiz Kaymak Sokakta çıkan kavgada, M.Ç.(E-32) Bircan Sözüdoğru’nu ciddi şekilde darp etti. Sözüdoğru’nun elmacık kemiğinin kırıldığı , M.Ç.’nin tutuklandığı belirtildi.