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20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu

20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu


Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu. İsminin başharfleri M.J.olarak açıklanan genç tutuklandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önlenme Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduğu açıklandı.
Gazimağusa’da dün sabahın ilk saatlerinde Faiz Kaymak Sokakta çıkan kavgada, M.Ç.(E-32) Bircan Sözüdoğru’nu ciddi şekilde darp etti. Sözüdoğru’nun elmacık kemiğinin kırıldığı , M.Ç.’nin tutuklandığı belirtildi.

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