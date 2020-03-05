Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 12:47
Dün saat 18:30 sıralarında, Haspolat'ta C.A.(E-26), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasadışı yollardan GKRY Bölgesine götürmek için aralarında anlaştığı Y.J.T.(E-26), O.J.E. (E-27), N.L.S. (E-36) ve P.O.N. (E-27)'dan toplam 200 Euro para alarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak...Polis insan kaçakçılarını yakaladı
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 12:47
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