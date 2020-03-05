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Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak...Polis insan kaçakçılarını yakaladı

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak...Polis insan kaçakçılarını yakaladı
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Dün saat 18:30 sıralarında, Haspolat'ta C.A.(E-26), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasadışı yollardan GKRY Bölgesine götürmek için aralarında anlaştığı Y.J.T.(E-26), O.J.E. (E-27), N.L.S. (E-36) ve P.O.N. (E-27)'dan toplam 200 Euro para alarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 12:47
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