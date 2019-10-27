Antalya’da düzenlenen “Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi” ne KKTC'den katılım

Müze, sanat ve sergi galeri ile arkeolojik alanlardaki koruma uygulamalarının araştırılması, pratikler geliştirilerek restorasyon ve konservasyon alanına kazandırılması hedefleriyle Antalya’da düzenlenen “Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi” tamamlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kültür Mirasını Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Bülent Kızılduman ile Sanatçı Ayhatun Ateşin’in de atölye çalışmasına katıldığı bildirildi.

Verilen bilgiye göre, taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde yapılan “önleyici koruma” çalışmalarının ele alındığı çalıştayda, Ayhatun Ateşin de “Arkaik Gülümseme ile Önleyici Koruma “ başlıklı sunum yaptı.

Ateşin, kültürel mirasın Kıbrıs sorununun parçası olmaktan çıkarılması, bu yönde uygulanan engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydederek, “Kökeni ne olursa olsun adadakitüm ibadet yerleri ve diğer medeniyetlere ait eserler Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak zenginliği ve mirası olmalı” dedi.