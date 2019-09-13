2019 Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek #BirlikteYürüyelim etkinlikleri ile yürüyüş yapmanın ve bisiklet sürmenin önemi vurgulanacak.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) ile iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler 16 Eylül Pazartesi Mağusa'da, 18 Eylül Çarşamba günü Lapta'da ve 19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden bir doktor eşliğinde yapılacak yürüyüşlerden önce Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, #BirlikteYürüyelim başlığı altında yapılan etkinlikler, özel araç kullanımının yerine yürüyüş yapmanın ve bisiklet sürmenin teşvik edilmesi ve böylece trafik sıkışıklığının azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki odak noktasını yürüyüş yapma ve bisiklet sürme gibi emisyon salımı yapmayan, kalp ve vücut sağlığını koruyan aktif ulaşım türleri oluşturuyor.

Açıklamada, bisiklet sürenlerin sürmeyenlere kıyasla ortalama iki yıl daha fazla yaşadıkları, yüzde 15 daha az hastalık izni aldıkları ve günde 25 dakikalık tempolu bir yürüyüşün yaşam süresini yedi yıla kadar uzatabileceğini ortaya koyduğu bilgilerine de yer verildi.