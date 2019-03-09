Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı.

“9 Mart 1964”te Özgürlük Mücadelesi vererek, kendi topraklarını savunurken şehit düşenler için bugün saat 10.00’da Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, kurum, kuruluş temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

TOKEL

Gazi Baf Dayanışma Derneği Temsilcisi Türkay Tokel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, 9 Mart’ın takvim yapraklarında herhangi bir gün olmadığını, 9 Mart’ın bir avuç Baflı’nın Rum ve Yunan kuvvetlerine karşı verdiği direnişin adı olduğunu vurguladı.

Rumlara teslim olmadıklarını ve direndiklerini anlatan Tokel, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale edecek haberleriyle mücadelelerinin yeni bir ruh kazandığını, yüzlerce kayıp vererek, özgürlüğe kavuştuklarına dikkat çekti.

Tokel, Baf Direnişi’nin önemine işaret ederek, “bizi devletsiz bırakamayacaklar, tekrar göçmen yapamayacaklar” dedi.

DÖKMEN

Törende ikinci konuşmayı Baf Türk Birliği adına Cenk Dökmen gerçekleştirdi. Dökmen geleceğe güvenle bakabilmek için tarihi iyi bilmek gerektiğini kaydederek, BafDirenişi’nin unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Tören, TMT Mücahitler Derneği adına Emekli Mücahit Komutanı Ali Volkan, “Gazi Baf Direnişi”, Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Birge Gavani’nin “Baf Mücahidinin Sesi” adlı şiiri okumalarının ardından sona erdi.