Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla faaliyetler yürüten Yunus Emre Enstitüsü’nde bahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.

Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel Türk süsleme sanatlarından katı’(kâğıt oymacılığı), tezhip (klasik Türk desenleri), ebru ve ahşap kakmanın yer aldığı kursların yanı sıra, üflemeli çalgılardan ney kursuna da başvuru yapılabilecek.

Kurslara kayıt için, 20 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında tarihi Selimiye Meydanı’nda bulunan enstitü merkezinin ziyaret edilebileceği, ayrıntılı bilgi için 227 3137 numaralı telefonun aranabileceği belirtilen açıklamada, kurs programıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Ebru, kıvamı artırılmış su üzerine doğada bulunan toprak boyaların, fırça yardımıyla serpilerek yapılan ve usta çırak ilişkisi ile yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren, geleneksel Türk süsleme sanatı olarak biliniyor.

Katı’ sanatı ise bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen geleneksel bir süsleme sanatıdır.

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, kitap ve levha gibi yazma eserlerin süslenmesine tarih boyunca katkı sunmuştur.

Ağaç kaplamalarının doğal renk, doku ve desenlerinden yararlanılarak değişik motif ve resim kompozisyonları oluşturma sanatı olan ahşap kakma (marketri), her türlü mobilya yüzeyleri, duvar tabloları, satranç, mücevher kutusu vb. süs eşyalarında uygulanabiliyor.

Öte yandan, Türk müziğinin önemli sazlarından olan, felsefesi ile insanın duygu yolculuğunu saran, besleyen, tınısıyla insana huzura götüren ‘ney’ ise kültürümüzün mihenk taşlarındandır.”