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Basın-Sen Genel Kurulu yarın

Basın-Sen Genel Kurulu yarın

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, yarın gerçekleştirilecek olan Genel Kurula çağrı yaparak,  tüm üyelerin katılım göstererek oy kullanmalarını istedi.
Kişmir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
‘’ Basın-Sen olarak yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1 Şair Nedim Sokak- Çağlayan  adresinde Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz.  Bu doğrultuda tüm üyelerimizin anılan gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunarak sendikaların sahip çıkmalarını rica ederiz.’’
Açıklamaya göre, Genel Kurulda yeni yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçilecek.

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