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BES'ten hükümete tiyatro tepkisi

BES'ten hükümete tiyatro tepkisi

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un Devlet Tiyatrosu için yazdığı oyuna, UBP-HP Hükümeti tarafından sansür uygulandığını savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yalınkaya BES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti, oyundaki “sakıncalı” gerekçeyi ciddiyetle açıklamaya çağırarak, “Sanat özgürlüktür, demokrasidir, muhalefettir, eleştiridir, kültürdür, eğitici ve öğreticidir” ifadelerini kullandı.

“İlerici ve aydın insanlar sanattan korkmazlar. Sanattan ancak beceriksiz yöneticiler ve çarpık sistemler korkar” diyen Yalınkaya, tiyatro, sanat ve sanatçının yalnız olmadığını, özgürlüklere dokundurulmayacağını kaydetti.

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