Bisiklet sürmekte olan adamı köpek ayağından ısırdı...Yasal işlem başlatıldı

Bisiklet sürmekte olan adamı köpek ayağından ısırdı...Yasal işlem başlatıldı

İskele’de, Y.G.(E-42) dün sorumluluğunda bulunan kurt köpeğinin gerekli emniyet tedbiri almadan başı boş bırakması üzerine, köpek o esnada Amber Sokak üzerinde bisiklet sürmekte olan Sadık Aral Bozkırlı’yı ayağından ısırdı
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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