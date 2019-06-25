BKP heyetinden Hristofyas'ın naaşına saygı duruşu

BKP heyetinden Hristofyas'ın naaşına saygı duruşu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan  beraberindeki heyetle  PEO Genel Merkezi’nde katafalka konan eski  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  Başkanı ve yıllarca AKEL Genel Sekreterliği yapan  Dimitris Hristofyas’ın  naşını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan İzzet İzcan basına yaptığı açıklamada, “Hayatını Kıbrıs halkının eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesine adayan Dimitris Hristofyas’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz” diyerek,  ailesi,  AKEL üyeleri ve barış yanlısı tüm Kıbrıslılara başsağlığı diledi.  

“Dimitris yoldaşa olan borcumuzu,  adamızı birleştirerek ödeyeceğiz” diyen İzzet İzcan, “Seni tanımak, seninle birlikte siyaset yapmak hepimiz için onurdur” dedi.

Öncelikli  görevlerinin tek halk, tek vatan inancına bağlı kalarak  birleşik Federal Kıbrıs’ı hayata geçirmek olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Dimitris Hristofyas’ın, Kıbrıs’ın yetiştirdiği bir değer olarak daima kalplerinde  yaşayacağını vurguladı.

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