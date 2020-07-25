Bostancı’da yangın

Bostancı’da dün saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“24.07.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da, Kaan YURDAY’a ait bahçe içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, adı edilene ait 80 adet nar fidanı ve 100 metre uzunluğunda sulama hortumu tamamen, Mehmet KENAN’a ait bahçe içersinde ise 13 adet narenciye ağacı kısmen yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”