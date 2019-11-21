DAÜ Sinema Kulubünden film setine ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema Kulübü ile İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi ve Sinema Kulübü eğitmeni Barçın Boğaç eşliğinde, prodüktörlüğünü Pervasız Yapım’ın üstlendiği ve yönetmenliğini İlker Ayrık’ın yürüttüğü “Müstakbel Damat” filminin sahne çekimlerini ziyaret etti.

Bir süredir çekimleri Kuzey Kıbrıs’ta büyük bir özen ve titizlikle devam eden film setinde DAÜ’lü öğrenciler, filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni İlker Ayrık’ın yanı sıra, yapımcı ve senaryo yazarı Serhat Sarı, uygulayıcı yapımcı İsmail Çağlar ve oyuncu Erdal Özyağcılar gibi sinema sektörünün tanınmış usta isimleri ile tanışma fırsatı buldular.

Filmin senaryo danışmanlığını da yapan Boğaç, bir süre önce uygulama derslerinin ön plana çıkarıldığı müfredat yenilemesi ile Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğrencilerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade ederken şunları ekledi: “Fakülte ve bölüm bünyesinde öğrencilerimizin aldığı birçok kuramsal ve teorik derslerle edindikleri alan bilgisi ve entelektüel donanıma ilaveten, bölüm dahilinde aldıkları uygulama dersleri sayesinde medya sektörüne dair birçok alanda pratik yapma şansı buluyor. Öğrencilerimizin ayrı ayrı deneyimledikleri, ses yapımı, ışığın temelleri, sinemada yapım ve yönetmenlik, görüntü yönetmenliği vb. derslerde öğrendikleri bilgi ve edindikleri tecrübeleri, Müstakbel Damat film setinin profesyonel ortamında, bir mutfakta, gözlemleme şansı bulmaları onlar için büyük bir fırsat yarattı” ifadelerini kullandı. Boğaç öğrencilerin derslerde ve eğitimlerde öğrendikleri bilgi ve deneyimleri, set ortamında gözlemleme şansı bulduğunu da dile getirdi.

Boğaç ve ziyarette bulunan DAÜ’lü öğrenciler, başta İlker Ayrık ve Serhat Sarı olmak üzere tüm Pervasız Yapım ekibine, gösterdikleri yakın ilgi ve sundukları set deneyiminden dolayı teşekkürlerini sundu. Film setini ziyaret eden öğrenciler ise deneyimlerini şöyle ifade etti:

Süleyman Akdeniz: Sinema ve televizyon öğrencileri olarak böyle bir imkân sunulması çok ayrıcalıklı hissettirdi. Bu denli profesyonel bir ekibin seti olması, bizi daha da şanslı kılmış oldu. Açıkçası ışık sistemlerinden, sinema kameralarına, kullanılan mikrofonlardan set ekibi ve oyuncu kadrosuna kadar bu denli profesyonel bir ortama gideceğimizi düşünmemiştim!

Samet Yıldız: Sette özellikle herkesin uyum içinde, zamana karşı bir yarış verdiğini gördüm. Bunu hayranlıkla izledim çünkü gerçekten kolay değil. En az elli insan varsa, ellisinin de ayrı

bir görevi var ve o karmaşanın içinde gerçekten herkesin görevini en doğru şekilde yapması olağanüstüydü. Sinemanın emek işi olduğunu bir kez daha anladım.

Merve Ekici: İlk set deneyimimi İlker Ayrık’ın film setinde yaşamak inanılmaz bir tecrübeydi. Set ortamı görüldüğünden de zor ve yorucuymuş. Bölümü okuyan herkesin mezun olmadan önce deneyimlemesi gereken bir şey.

Alara Bircan: Kuzey Kıbrıs’ta Sinema okuyan öğrenciler olarak set ortamında bulunma fırsatını sık sık yakalayamıyoruz. Bize bu fırsatı tanıyan Barçın hocamıza çok teşekkür ederiz.

Halil Efe Akdemir: Sinema ve Televizyon öğrencisi olarak bir film seti içerisinde olmak ve bunu gözlemleyerek deneyimlemek benim için heyecan verici ve oldukça öğreticiydi.

Deniz Çetin: Sinema ve televizyon öğrencileri olarak ilk defa film seti deneyimimiz oldu. Sektöre hazırlık yapmamız için pek böyle avantajlarımız olmuyor. Sinema kulübümüz dahilinde gerçekleşecek diğer aktiviteleri sabırsızlıkla bekliyorum.

Recep Akın: Benim için gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. İşi sahada görmek, profesyonellerin yanında olmak çok güzel bir histi. Bir sinema ve televizyon öğrencisi olarak bir ‘film setinde’ bulunduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum.

Oğuzhan Pehlivan: Benim yaşadığım en ciddi set deneyimlerinden bir tanesiydi. İnanılmaz bir tempo ve koşuşturma içinde her şeyin olağanüstü yönetildiğini görmek çok etkileyiciydi.

Selim Can Harbiyeci: Sektörü canlı canlı tanımamız ve anlamamız için çok güzel bir deneyim yaşadık. Öğrendiğimiz birçok şey, set deneyimini yaşayınca daha bir yerli yerine oturdu diyebilirim.