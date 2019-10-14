Din Gör Sen'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eleştiri

Din Görevliler Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanının, seçildikten sonra tüm ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu, eylem ve söylemlerinin sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi temsilen yapılmış kabul edildiğini belirterek, aksi bir durumun toplumun o makama saygısını ve güvenini yitirmesine, şüpheyle bakmasına yol açıp Kıbrıs Türkünün birlik ruhunu zayıflatacağını kaydetti.

Akıncı’nın “Barış Pınarı Harekâtı”na yönelik söylemlerinin, Kıbrıs Türkü’nün verdiği şehitlerin ve Kıbrıs Türkü katledilmesin, özgür yaşasın diye can veren Mehmetçiğin hatırasına saygısızlık olduğunu savunan Çakır, Cumhurbaşkanının basına yansıyan açıklamasında yapılan (1974 Harekâtı) kıyaslamasını da reddettiklerini ifade etti.

Çakır, “TC’nin bugüne dek Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarını düzenleyerek geniş bir bölgeye huzur ve istikrarı getirdiğini, şimdi de Barış Pınarı Harekâtıyla Türkiye’nin güney sınırı boyunca yuvalanan teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya karar verdiğini” belirtti.

Çakır şöyle devam etti:

“Eminiz ki bu Harekât başarıyla sonuçlandığında Suriye’de çok daha geniş bölgede barış, huzur ve istikrar daha da genişleyecektir. Terörist yuvalarının yok edilmesiyle sadece Türkiye değil, Kıbrıs, Ortadoğu ve Avrupa da daha güvenli hale gelecektir. Bu harekât yerinden yurdundan edilen 1 milyondan fazla Suriyeliye de yeni ve çok daha konforlu bir hayat sunacaktır.

Tarihine yakışır şekilde, böylesine ulvi amaçlarla Barış Pınarı Harekâtını hayata geçiren Türk Ordusunu Harekât başladığı gün tebrik etmiş, dualarımızla ve tüm benliğimizle yanlarında olduğumuzu belirtmiştik. Türk Milletini, hükümetini ve onun bağrından çıkan Mehmetçiği bir kez daha tebrik ediyoruz. Dualarımızla her zaman yanlarındayız.

Allah bu kutsal yolculuklarında yar ve yardımcıları olsun.”