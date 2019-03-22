Doğa Koleji’nden renkli etkinlik

Etkinlikler çerçevesinde suyun önemine ve tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla bugün Gazimağusa Doğu Akdeniz Doğa Okulları bir dizi renkli etkinlik gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Doğa Okulları ana sınıf ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, çocukların Salamis Yolu üzerinde yaptıkları yürüyüş ile başladı. Daha sonra etkinliğe Mağusa Gelişim Akademisi bahçesinde devam edildi..



Renkli etkinlikte çocuklar değişik kostümler içerisinde “Su ” temalı gösteriler sergiledi, şarkılar söyledi.

Etkinlikte okulun folklor grubu muhteşem bir halk dansları sergilerken, miniklerin defilesi ise beğeniyle izlendi.

Coşku dolu etkinlikte ayrıca çeşitli yiyecek içeceklerin satışının yapıldığı standlar da kuruldu.

Etkinlikte BRT’ye duygu ve düşüncelerini belirten çocuklar, suyun insan hayatındaki önemini anlatırlarken, suyun tasarruflu kullanılmasının şart olduğunu, kendilerinin de el yüz yıkama, diş fırçalama gibi durumlarda suyu kullandıkları sırada boşuna akıtmayarak çeşmeyi kapalı tuttuklarını dile getirdiler.