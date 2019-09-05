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Edremit’te uyuşturucu... 5 tutuklu

Edremit’te uyuşturucu... 5 tutuklu

Edremit’te dün gece S.L.(E-39), B.S.Y.(E-27), S.C.(E-25), Z.L. R.(E-27) ve S.R.’nin (E-59) kaldığı evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan çeşitli maddeler ele geçirildi, evdekiler tutuklandı.
Polisin aramasında yaklaşık 8.1 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal çubuk, yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

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