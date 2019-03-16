Ev açma, hırsızlık ve kasti hasardan tutuklandı

Mağusa ve Güzelyurt’ta ev açma, hırsızlık ve kasti hasar suçundan 25 yaşındaki H.Y.’nin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

14-15.03.2019 tarihleri arasında, Mağusa’da, Enver Paşa Sokak üzerinde park halinde bulunan Elif Koşar ÖZDEMİR’e ait aracının sol ön camı kırılarak araç içerisinden adı edilene ait el çantası ve içerisinde bulunan 150 TL nakit para, kimlik kartı ve kredi kartı çalınmış, Deniz Piyade Caddesi üzerinde park halinde bulunan Tuğçe DANDİL’e ait aracın sağ ön camı, Ayşe ÖZGÖKER’e ait sol ön camı, İhsaniye Sokak üzerinde bulunan Ahmet SUNGUR’a ait aracın sağ ön camı, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Alev TÜRKOĞLU’na ait aracın ise sol ön camı kırılarak hasara uğratılmıştır.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselelerde zanlı olarak görülen H.Y.(E 25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın, 06.03.2019 tarihinde de Güzelyurt’ta, Osman HÜR’e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeriye girdiği ve ikametgâh içerisinden bir adet çakmağı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.