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GİAD, Ünal Akifler’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

GİAD, Ünal Akifler’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD), Ünal Akifler’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. 
GİAD’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs’ın en iyi ekonomistlerinden, memleketini çok seven ve gelişimi için mücadele eden, yaratıcı fikirleri ve değerli bilgileri ile yolumuzu aydınlatan, derneğimize büyük katkıları olmuş, ülkemizin gerçek bir değeri olan sevgili Ünal hocamızın vefatı bizleri derinden üzmüştür. 
Kıymetli Ünal Akifler’e tanrıdan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm dostları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı dileriz.”

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