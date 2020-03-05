Girne'de ev yangını

Dün saat 21:30 sıralarında, Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Nur Court-4 Apartmanında, Elif Nimet İntepe ve İrem Tavi’nin kalmakta oldukları dairede yatak odasında muhtemelen faal durumda bırakılan ütünün battaniyeye temas etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bir elektrikli battaniye, bir ütü, bir klima, bir 2 kişilik şilte, bir stor perde tamamen, muhtelif giysiler, bir yatak, bir komodin, bir balkon kapısı kısmen yandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 13:20