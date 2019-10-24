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Girne’de kredi kartı hırsızlığı

Girne’de kredi kartı hırsızlığı
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Girne’de H.Z.D.(K-19)’nin, Fatma SALDIZ’a ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kart ile bankamatikten 800 TL parayı çekmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“30.09.2019 – 03.10.2019 tarihleri arasında, Girne’de H.Z.D.(K-19)’nin, Fatma SALDIZ’a ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kart ile bankamatikten 800 TL parayı çekmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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