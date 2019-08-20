Güvercinlik’te park halindeki aracı izinsiz kullanan iki kişi larnaka’dan da araç çaldı



Polisin verdiği bilgiye göre, önceki gün Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız Özdamar’a ait aracı izinsiz sürdüğü tespit edilen A.A. (E-27) ve G.D.’nın (E-23) dün de Larnaka’da faaliyet gösteren bir oto galerideki salon aracı çaldıktan sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

A.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-23) tutuklandı. G.D. aranıyor.