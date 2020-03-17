Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda çarpışma: 4 yaralı

Güzelyurt – Lefke Anayolu üzerinde dün saat 21:45 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre çarpışma şu şekilde oldu:

“16.3.2020 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Güzelyurt – Lefke Anayolu üzerinde, Fırat Atilla (E-29), yönetimindeki ND 843 plakalı araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, Güneşköy çemberine geldiği zaman, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Elif Nur Bozdağ (K-22), Elif Çubukçu (K-24) ve Hasan Asova Türet (E-25)’e çarpmıştır. Çarpmaya müteakip ND 843 plakalı araç yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp narenciye bahçesi içerisinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile yayalar Elif Nur Bozdağ, Elif Çubukçu ve Hasan Asova Türet kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”