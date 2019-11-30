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Haspolat’da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

Haspolat’da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı
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Ekim -Kasım 2019 tarihleri arasında, Haspolat’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan C.K. (E-46)’nın iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

C.K. muhtelif zamanlarda iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet
çelik tezgahı ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti,
içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak
dışarısına çıkartıp çalmıştır. Adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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