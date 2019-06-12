AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans yarın yapılıyor.

Hidden Garden’da 09.30 – 14.00 saatleri arasında yer alacak konferansta, “Hayvan hastalıklarının meydana gelmesinin ve yayılmasının önlenmesi alanında AB uygulamaları”, “Bruselloz: tehditler ve fırsatlar” ve “Kıbrıs Türk toplumunda hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyonu” konuları ele alınacak.