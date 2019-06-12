"Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda”

"Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda”

AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans yarın yapılıyor.
Hidden Garden’da 09.30 – 14.00 saatleri arasında yer alacak konferansta, “Hayvan hastalıklarının meydana gelmesinin ve yayılmasının önlenmesi alanında AB uygulamaları”, “Bruselloz: tehditler ve fırsatlar” ve “Kıbrıs Türk toplumunda hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyonu” konuları ele alınacak.

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