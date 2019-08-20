İki çalışan Lefkoşa ve Gazimağusa’daki iş yerlerinde hırsızlık yaptı. İki ayrı olayda yaklaşık 440 bin TL çalınırken, çalışanlar da tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.İ. (E-44) Lefkoşa'da faaliyet gösteren “Semson Ltd” adına çeşitli işyerlerine satış yaptı. 2016-2019 tarihleri arasındaki satışlardan tahsil ettiği 283 bin 285 TL’yi iş yerine teslim etmeyerek çalan söz konusu kişi tutuklandı.

Öte yandan benzer bir olay da Gazimağusa’da oldu. “İnciraltı Restoran” çalışanı S.H.G. (E-25), müşterilerden tahsil ettiği yaklaşık 150 bin TL nakit parayı çaldı. Gazimağusa’da faaliyet gösteren restorandaki hırsızlığın 2019 yılı içinde olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.