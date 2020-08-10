Kaçak tütün tasarrufu yapan şahıslar tutuklandı

Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Ç.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında tütün bulundu.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş tütün bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.