Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Ç.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında tütün bulundu.
Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş tütün bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Kaçak tütün tasarrufu yapan şahıslar tutuklandı
Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Ç.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında tütün bulundu.
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