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Kaçak tütün tasarrufu yapan şahıslar tutuklandı

Kaçak tütün tasarrufu yapan şahıslar tutuklandı
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Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Ç.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında tütün bulundu. 
Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş tütün bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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 Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı...
 Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı...
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