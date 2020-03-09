Katil zanlısı pişmanmış: “Ona zarar vermek istememiştim”

Girne’de kendisinden ayrılmak isteyen eski nişanlısı Elif Lort’u ekmek bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Abdullah Çelik çıkarıldığı mahkemede “Ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım” dedi
Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Abdullah Çelik, bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkemede söz alan zanlı “Ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım” dedi.
Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.