Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü'nden Sevgül Uludağ'a destek

Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklediğini bildirdi.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sevgül Uludağ’ın adaylığını destekliyoruz ve barış ve eşitlik ilkelerine yönelik olarak Kıbrıs’ta yürütmüş olduğu gönüllü, insancıl ve tabandaki çalışmalarının değerini tanıyoruz – onun araştırmacı bir gazeteci olarak gerçeğe bağlılığının ve korkusuzca bunları yazmasının değerini de tanıyoruz” denildi.

Uludağ’ın tüm bunları kendi can güvenliği ve iyiliğine yönelik tehditlere rağmen gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada Uludağ’ın adaylığının, tüm Kıbrıslılar için bir onur olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Sevgül’ün Kıbrıs’taki kayıp şahısların akıbetini ortaya çıkarmak üzere ortaya koyduğu ve koymaya devam ettiği çok büyük çabalar sonucunda pek çok kayıp şahıstan geride kalanlar bulunarak kimliklendirilmiştir. Sevgül, uzun süreli çatışma ve kuşku koşullarında, güvene dayalı ilişkiler kurmayı başarmış ve böylece her iki taraftan da insanlar ona kayıpların olası gömü yerleri hakkında konuşacak kadar kendilerini rahat ve güvende hissetmekte, Sevgül’ün gizliliklerini koruyacağını bilmektedirler. Sevgül, aynı acıyı paylaşan adanın her iki tarafından insanları bir araya getirmiş, daha önce birbirine “düşman” addedilen bu insanların birbirlerinin acısını görüp tanıyarak birlikte ileriye doğru adım atmalarını sağlamıştır. Bu da Sevgül’ünkendine rehber edindiği Kıbrıslılar’a ve insanlığa olan sınırsız merhametini ve bağlılığını göstermektedir” ifadeleri yer aldı.