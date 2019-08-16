Suçla operasyonel mücadele kapsamında 15-16 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde yapılan denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, denetimlerde Gazimağusa’da 2, Girne’de 1, Lefkoşa’da 2 ve İskele’de 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

İskele bölgesinde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 6 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İskele’de çalışma izinsiz işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işveren hakkında ise yasal işlem başlatıldı.