Lefkoşa'da uyuşturucu: 3 tutuklu

Ortaköy’de dün Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen A.M.B.(E-23) ve G.A.’nın (E-23) üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Alayköy’de de birinci derecede askeri yasak bölge içerisinde askeri personel tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen K.U.’nun (E-40) üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

K.U. tutuklandı.

Öte yandan Gaziveren’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu ağaçlık bölgede önceden gömülü olarak bulunan uyuşturucu maddeleri almaya gelen H.K.(E-40), görevli polisleri fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

H.K’nin üzerinde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 4 adet Suboxone marka hap bulunurken, bahse konu arazide yapılan detaylı aramada ise gömülü vaziyette yaklaşık 5 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:44