Lefkoşa'nın Mod'u yerine geldi

Köşklüçiftlik yeni bir mekana daha kavuştu.

MOD cafe Cuma akşamı düzenlenen görkemli bir etkinlikle kapılarını açtı. İddialı şarap menüsü, farklı damak zevklerine hitap eden mutfağı ve en önemlisi zengin kahve repertuarı ile MOD, adanın iddialı mekanlarından biri olmaya aday.

Üç çocukluk arkadaşı Hüseyin Altan, İbrahim Erben ve Hasan Koca 8 aylık zorlu uğraşın ardından Lefkoşa’nın güzelim evlerinden birine yeniden yaşam verdi. 2. Selim caddesinde bir zamanlar TKP ve ardından da TDP’ye genel merkez olarak hizmet vermiş olan 58 yaşındaki bina, zahmetli bir restorasyonun ardından MOD ismiyle kahve düşkünlerinin yeni adresi olmaya aday. Mod Cafe Cuma günü görkemli bir etkinlik ile açıldı.

Açılışta İstanbul’un sevilen caz gruplarından Flapper Swing, müzikseverlere 1920’lerden enfes bir müzik ziyafeti sundu. Yılların müzisyeni 23 yıl sahne tozu yutmuş Hüseyin Altan’ın açılışta konuşurken yaşadığı heyecan, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yansıtıyordu. Mekanın ismi ve konsepti aslında tam da Kıbrıs’a Kıbrıslıya göre seçilmiş. MOD, İkinci dünya Savaşının ardından Orta Avrupa’da ortaya çıkan bir akımın adı: EN KÖTÜ KOŞULDA BİLE EN İYİ ŞEKİLDE YAŞAMA ÇABASI Mekanın ismi Kıbrıs’a uygun seçilirken menüsü de oldukça iddialı.. Başlangıç ve salataların yanı sıra sandviç, tost, hamburger,makarn ve son olarak da ızgaralar ile damak zevkine düşkün müşteriler için zengin alternatifler sunuyor.

Junoir mod seçenekleri ise çocuklar için menü seçeneği sunuyor. Mod’un içecek menüsü daha da zengin.. Sommelier Andre Gorgoretti’nin özenle seçtiği şaraplar Amerika Birleşik Devletlerinden Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyadan geliyor. Mod’un en iddialı olduğu alan ise kahve…

Mod’da ünlü İtalyan markası Costadoro’nun lezzetli kahveleri sunuluyor. İtalyancada Altınkumsal anlamına gelen marka, adıyla bile Kıbrıslıların beğenisini alacak gibi duruyor. Park sorununu çözmüş bir mekan olması Mod’un bir başka artısı…

Açılışa gelen 30’dan fazla motorsikletlinin, motorlarını görebilecekleri bir yere park ederek kahvelerini içebilecek olmaları, mekanı bir adım öne taşıyor. Tatlılar ise La Fraise Cakes’den geliyor. MOD, ismiyle,konseptiyle ve en önemlisi sunduğu ürünlerle Lefkoşa’da kahveseverlerin yeni adresi olmaya aday.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 17:41