Mağusa’da darp ve yaralama

Mağusa’da darp ve yaralama

Mağusa’da dün yurt odasında çıkan tartışma sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı ve 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yurt odasında saat 03:30 sıralarında 21 yaşındaki B.D.’nin tartıştığı 22 yaşındaki E.Ş.’nin kendisini darp etmesi üzerine D.B.’nin bıçak ile E.Ş’yi hafif yaraladığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12.06.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında,  Gazimağusa’da, B.D. (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı E.Ş.(E-22)’nin kendisini darp etmesi üzerine D.B. masa üzerinde bulunan bıçak ile E.Ş’yi sol elinden hafif şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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