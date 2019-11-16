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Milli Düşünce Merkezi konferans düzenliyor

Milli Düşünce Merkezi konferans düzenliyor
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 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Ahmet Zeki Bulunç, “Kıbrıs Türklüğü’nün tarihi yolculuğunu, var olma ve istiklâl mücadelesi verilirken yaşananları, hatıraları ve KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde bugünkü Kıbrıs’ı” anlatacak. 
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bulunç, Milli Düşünce Merkezi’nin 18 Kasım Pazartesi Saat 19.00’da Kabakçı Konağı’nda düzenlediği konferansta konuşacak.

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