Miss Kuzey Kıbrıs İkincisi Filipinlerde yarışacak

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında 2’inci olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Keremoğlu, Filipinler'de düzenlenecek 51’inci Miss Asya Pasifik Uluslararası Güzellik Yarışması’na katılacak.

Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, Keremoğlu, 70 ülkeden finalistin katılacağı yarışmada Akademi Sanat Derneği'nin özel olarak hazırladığı Kıbrıs nakışlı kına bindallısı giyecek.