Muharrem ayı bugün başlıyor

Hicri 1441 yılı, bu akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak. Son Peygamber Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başlayacak.

Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela’da Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan, hicri takvimin “hicri şemsi” ve “hicri kameri” olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti.

Hicri takvimin, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde dini günlerle ilgili esas alındığını kaydeden Akdoğan, bu takvimin ayın dünyanın etrafındaki dönüşü sırasındaki görünümüne ve büyüyüp küçülmesine göre hesaplandığını anlattı. Akdoğan, İkinci Halife Hazreti Ömer döneminde meydana gelen bazı olayların sabit bir takvim başlangıcı ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret ederek “Hazreti Ömer, sahabenin ileri gelenleriyle konuyu istişare etti ve Hazreti Ali’nin teklifiyle Hazreti Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti, takvimin başlangıcı olarak kararlaştırıldı. Takvimin ilk ayı olarak da ‘muharrem’ kabul edildi.

Hicretin 17’nci (638) yılında kabul edilen ve hicret ile başlayan bu takvim, ‘hicri takvim’ olarak meşhur oldu.” diye konuştu. Hicri takvimin İslam toplumu için önemine değinen Akdoğan, “Müslümanlar oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetlerini eda ederken, bu takvimi dikkate almaktadırlar.

Özellikle belli dönemlerde ve zaman dilimlerinde yapılabilecek ibadetlerin büyük kısmı hicri kameri aylarla bağlantılıdır. Örneğin Müslümanlara senede bir defa ve bir ay farz olan ramazan orucu kameri aylardan olan ramazandadır.” ifadelerini kullandı.