“Otizmde erken tanı, bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişi kolaylaştırmaktadır”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, otizmde erken yaşta tanı konulmasının, erken müdahaleyi sağladığını ve bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişi kolaylaştırdığını vurguladı.



Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ruh sağlığının önemli rahatsızlıklarından biri olan otizmin toplum tarafından bilinmesinin önemine işaret ederek herhangi şüphe duyulması halinde doktora başvurulmasını önerdi.

Erçal, otizmin, çocukluk çağında başlayan, çocuğun iletişim ve etkileşim alanlarını etkileyen ve yineleyici davranışlar içeren bir rahatsızlık olduğunu belirterek, belirtiler bireyden bireye değişiklik gösterse de en sık görülen belirtilerin; konuşma gelişiminin geri olması, göz teması kurmaması, diğer çocuklarla oyun oynamaması, etrafı ile ilgilenmemesi, dönen eşyalara ilgi duyması, sadece oyuncak arabanın tekerleğini çevirme şeklinde oyuncaklarla beklenen şekillerde oynamaması sayılabileceğini kaydetti.

Erçal, “Otizmin temel tedavisi özel eğitimdir. Son yıllarda ülkemizde de çeşitli tedaviler alternatif tedavi olarak sunulsa da günümüzde etkinliği kanıtlanmış ve tedavideki yeri kabul görmüş tek tedavi özel eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel eğitime ek olarak konuşma terapisi ve fizik tedavi otistik çocukların gelişimine olumlu katkı koymaktadır. Etkin, yoğun ve kaliteli bir özel eğitime olabilecek en erken yaşta başlanması bireylerin gelişimini olumlu bir şekilde etkilemektedir” dedi.



Otizmin sadece çocukları değil aileleri de derinden etkilediğini belirten Erçal, ailelerde ilk tanı zamanlarında yaşanan şokun, zamanla tükenmeye gideceğini, bu süreç içerisinde ailelerin de mutlaka destek almaları gerektiğini söyledi.