KKTC Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993’te “Sivas Madımak’ta gerçekleştirilen insanlık dışı katliamı kınama ve yaşamlarını yitiren 35 canı anma” programı düzenledi.

Merkezden yapılan açıklamada, 26 yıl önce gerçekleşen katliamın bir insanlık suçu olduğu belirtilerek, “Gerici zihniyetin yaşattığı bu katliam sadece Alevilere karşı değil; ülkenin aydınlarına, sanatçılarına ve cumhuriyete bir saldırı olarak 2 Temmuz 1993’te tarihin kanlı sayfalarında acı bir iz olarak yerini aldı” ifadeleri kullanıldı.

Merkezde yapılan anma programında, “Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için Sivas’ta bulunan ve Sivas - Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen aydınlar, yazarlar, şairler, sanatçılar, semah dönenler katliamın” 26. yılında anıldı.

KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, dernek bünyesindeki gençler katliamın her anını anlatımlarla, şiirlerle ve türkülerle dile getirdi. Ardından da semah döndü. Program “bir daha böyle katliamların dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması ve barışın, kardeşliğin, eşitliğin olduğu bir dünyada tüm insanların huzur içinde yaşamaları” temennileri ile son buldu.