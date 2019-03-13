Toparlanıyoruz Hareketi: Kanayan yaralarımız varken enerjimizi yasaklı kitap gibi konulara harcıyoruz

Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz Hareketi), “kanıksanmaya yüz tutan inşaatlardaki işçi ölümleri ve trafikte verilen canlar en acil eylem planlarını bekleyen kanayan yaralar iken, enerji ve zamanın yasaklı kitap gibi konulara harcandığını” ifade etti.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede birçok alanda ambargolardan ve imkansızlıklardan yakınırken, her hafta gündemde uzun uzun tartışabilecek yeni konular bulunduğu öne sürüldü.

Lefkoşa’da “yasaklı kitap bulundurma gerekçesiyle tutuklama” olayına dikkat çekilen açıklamada, internet sayesinde bir çok şey gibi yasaklı sayılan yayınlara da dakikalar içerisinde ne kadar kolay erişilebileceği gerçeği düşünüldüğünde, büyük ihtimalle ilerleyen günlerde de gündemi işgal edecek olan bu konunun daha da trajik bir hal alacağı görüşü ifade edildi.

Açıklamada, “Oysa gerekli olan dünyada bu konularda ne yapıldığına bakarak, nerede olduğumuzu verilerle ortaya koyarak, nereye gitmek istediğimizi belirlemektir. Çizilmesi gereken yol haritasını çıkaracak olan ilime saygılı, plan ve program yapma becerisini gösterebilecek bir siyasi irade değilse nedir? Peki bu tür sorunlar sorumluluk alanlarında olan siyasilerin gerek kamuoyu açıklamalarında, gerekse sosyal medya paylaşımlarındaki tutuklukları acaba neyin göstergesidir?” denildi.

Eski Başbakan ve UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ‘peşine düşüldüğü’ yönündeki açıklaması da eleştirilen açıklamada, “Muhalefetteyken şeffaflık çığırtkanlığı yapan ve bu davranışı Meclis oturum tutanaklarında sabit olan Özgürgün iktidarı döneminde mal beyanıyla ilgili söyledikleri kendisine hatırlatıldığında bile tepki vermemeyi seçmişti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Özgürgün için “Meclis toplantılarına katılım sorunu olan, hem hala daha milletvekilliği yapıp hem de ‘aktif politikadan ayrıldım’ diyebilen, ayrıca her yıl milyonlarca TL devlet katkısı alan partisinin mali hesaplarını şeffafça veremeyen biri neden yirmi bir yıldır bu Meclis’e hizmet ettiğinden dem vurur ki?” ifadeleri yer aldı.

Aylardır iktidar ve muhalefetin gündeminden düşemeyen Dome Hotel konusunun imzaların atılmasından sonra bir süre gündemde yer tutmayacağı belirtilen Toparlanıyoruz Hareketi açıklamasında, özetle “Bu coğrafya maalesef gündeminden konuları eksik tutmaz. Eskittiği konuları da yeniden dönüştürüp tekrardan bize sunar. Halbuki ‘artık çok geç’ demeden, kendimize dürüst davranıp, silkinip harekete geçmedikçe hiçbir şeyin düzelmeyeceğini hepimiz bal gibi biliyoruz...” denildi.