Uluçay, Kıbrıs Türk Diyabet Derneğini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve Genel Sekreteri Tomris Mahirel’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Caner Arca kabulde yaptığı konuşmada, “Yürümek güzeldir” isimli bir kampanya başlattıklarını ve yürüyüşün önemini belirtmek için düzenledikleri sergi için resim kabul ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, diyabetli olsun ya da olmasın yürümenin öneminin herkes tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, bunu yaşam boyu bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini ifade etti.

Derneğin yıllarca verdiği mücadelenin takdire şayan bir mücadele olduğunun altını çizen Uluçay, kendilerine düşen görevin de bu güzel çalışmaları desteklemek olduğunu belirtti.