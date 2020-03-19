banner22

Yasağa rağmen açık olan işletme ve lokallerle ilgili yasal işlem başlatıldı

Yasağa rağmen açık olan işletme ve lokallerle ilgili yasal işlem başlatıldı
banner32

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 18 Mart’ta ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dostlar Kahvehanesi,  Gazimağusa’da faaliyet gösteren African Restoran ve Ozanköy’de faaliyet gösteren Ozanköy Spor Kulüp Lokalinin açık bulundurulduğu ayrıca Dostlar Kahvehanesinde toplam 6 kişin kumar oynadıkları tespit edildi.

Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde de Belediye’den gerekli izin almaksızın iki kişinin araçla muhtelif ev tekstil ürünleri satışı yaptıkları tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü sözkonusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Beton kalıba çarptıktan sonra takla atıp durdu,hastaneye...
Beton kalıba çarptıktan sonra takla atıp durdu,hastaneye...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿