Zıpkın ile kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem

Alsancak’ta Çıkartma Plajı bölgesinde su ürünleri yasasına aykırı hareket ve izinsiz zıpkın ile balık avlamaktan N.Ö.(E-44) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, yetkili makamdan izin almaksızın, yasal ölçülerin altında (35 cm’den küçük) orfoz ve laos cinsi balıkları zıpkın ile kanunsuz olarak avladığı tespit edilen N.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.