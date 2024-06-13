İskele-Gazimağusa ana yolunun 7’nci kilometresinde bugün saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi, kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Polis açıklamasına göre, Mehmet Zerentürk (E-33), yönetimindeki PS 160 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dom Info Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru ilerleyen ve önündeki araçların yavaşlaması nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan İbrahim Etem Arıkan (E-46) yönetimindeki VY 687 plakalı çift kabin aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan VY 687 plakalı araç, orta refüjdeki beton bariyere de çarptıktan sonra devrilip tavanı üzerinde durdu.
PS 160 plakalı araçsa çarpmanın etkisiyle sol şeride doğru savrularak, sol şeritte Gazimağusa istikametine doğru seyreden Nurseli Akbaş (K-54) yönetimindeki VD 928 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.