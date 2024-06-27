İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Savunma Bakanlığının bulunduğu Begin Caddesi’ne yürüdü.

Göstericiler, Begin Caddesi’ni trafiğe kapatarak Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sloganlar attı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, “Savaşı durdurun”, “Esir takası anlaşması şimdi”, “Tüm esirleri geri getirin” sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Göstericiler, Netanyahu hükümetine, esirlerin geri getirilmesi dışında her konuyla meşgul olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

- İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.