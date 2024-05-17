Extend Kadınlar Ligi’nde Levent üç maç sonunda yenilgisiz lider durumda.

Ligin üç haftası geride kalırken Levent oynadığı üç maçı da kazanarak ilk yarıyı 6 puanla lider bitirdi.

Caesar Larnaka Gençler Birliği 3 maçta 2 gali,biyet ve bir mğlubiyetle 5 puanla ikinci durumda bulunuyor.

Ligin üçüncüsü Doğu Akdeniz Ünivcersitesi ile dördüncü durumdaki Akdeniz Spor Birliği ikişer yenilgileri var.

Kamogelo istatistiklerde önde

Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 68 verimlik, 71 sayı, 40 ribaund ile üç maç sonunda birinnci sırada.

