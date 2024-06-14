Karaağaç köyündeki arazide bugün meydana gelen yangının ardından ilerleyen saatlerde alanın bir buçuk kilometre ilerisinde başka bir yangın daha meydana geldi.

İhmalkarlık ve tedbirsizlik yüzünden yangına sebebiyet verdiği tespit edilen A.H.T. (E-64) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın, bölgede bulunan bir inşaat alanı çevresinde telleme çalışmaları yapan A.H.T.’nin spiral makineyle demir kestiği esnada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Açıklamada, ilk yangının saat 13.30 sıralarında, Karaağaç köyünün batı kısmındaki arazide meydana geldiği, yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki zeytin ve harnup ağaçları ile maki bitki örtüsü yandığı belirtildi.

Polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ve özel bir şirkete ait iş araçlarının müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bildirilen açıklamada, saat 16.00’de ise bir buçuk kilometre ileride, alanın güney kısmında başka bir yangın meydana geldiği ifade edildi.

Bölgede bulunan ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu yangında yüz metrekarelik alan içerisindeki çam fidanları ile maki bitki örtüsünün yandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki yangın alanındaki soğutma çalışmalarının sürdüğü, soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi